W RPA trwa holokaust białych. Farmerzy są zabijani, a ich żony gwałcone. Za dyskusję z policjantem 3 lata więzienia!

Biała kobieta Vicki Momberg została skazana na 3 lata więzienia i rok w zawieszeniu na 3 lata za to, że będąc w szoku po tym jak została okradziona obraziła policjanta, ponieważ ten miał ten sam kolor skóry co człowiek, który ją zaatakował czyli był czarnoskóry.

Jak czytamy w „The Guardian” kobieta po okradzeniu przez czarnoskórego złodzieja nie chciała rozmawiać z czarnymi policjantami i zaczęła obrażać osoby czarnoskóre używając przy tym słowa „kaffir”. Trzeba wytłumaczyć, że jest w RPA uznane za wyjątkowo obraźliwe określenie osoby czarnoskórej. Zazwyczaj nawet nie jest cytowane, lecz wykropkowywane lub określane, jako K-word. To taka sama sytuacja jak w USA nazywanie Afroamerykanina – „Nigga”.

Kobieta miła mówić czarnoskóremu policjantowi, że chce, aby jej pomagał biały oficer, a czarnych miała nazwać „zwyczajnie bezużytecznymi” i „osobami, które nie mają pojęcia o tej pracy”.

Jednak trzeba sobie zadać pytanie czy nawet najbardziej obraźliwe słowa usprawiedliwiają tak surowy wyrok? Jest to pierwszy przypadek w RPA, kiedy to jakakolwiek osoba została skazana na karę bezwzględnego pozbawienia wolności! Sąd nie krył, że chce uczynić z Vicky Momberg odstraszający przykład, by zapobiec rozchodzącemu się w błyskawicznym tępię rasizmowi w RPA.

Zastanawia fakt, że na ten „odstraszający przykład” wybrano kobietę, która sama stała się ofiarą przestępstwa, przy czym przestępca prawdopodobnie uniknął kary. Jeszcze bardziej przerażające jest, że wielu ludzi popiera wyrok, a nawet chciałoby, żeby był bardziej surowy.

Tylko w RPA zachodzi wyraźny problem, widać tam gołym okiem podwójne standardy. Czarni rasiści nie są karani. Często pada wręcz stwierdzenie, że „czarny nie może być rasistą”, bo rasizm rzekomo wiąże się z dominacją. Ale nawet gdyby przyjąć, że rasistą może być tylko przedstawiciel grupy dominującej, to obecnie w RPA tą grupą dominującą są właśnie czarni.

„Czarny” rasizm wprost mówi, że biali nie należą do Południowej Afryki i powinni być z niej wyrzuceni lub wręcz zabici. W łagodniejszej wersji „czarny” rasizm polega na budowaniu w białych poczucia winy, a jeśli już nie winy to przekonanie, że są grupą w bezzasadny sposób uprzywilejowaną.

Vicky Momberg będzie odwoływać się od wyroku, jednakże odmówiono jej przyznania kaucji na czas oczekiwania na wynik apelacji. Z sali sądowej została zabrana prosto do więzienia.

W RPA trwa ostra walka z białym człowiekiem. Napady na białe farmy mają najczęściej niezwykle okrutny i krwawy przebieg. Farmerzy są paleni żywcem, ich żony zbiorowo gwałcone, ale władze nie zwracają na to uwagi – mówi Ian Cameron, szef organizacji AfriForum Community Safety. Dodaje również: Okrucieństwo w tych atakach jest bez porównania większe niż podczas zwykłych napadów. Napad w mieście trwa 10 minut, na farmie możesz być torturowany nawet przez 10 godzin.

Źródło: The Guardian/ salon24.pl/ nczas.com