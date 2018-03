Wyciekły dane 150 milionów użytkowników popularnej aplikacji fitness

Wyciekły dane 150 mln użytkowników aplikacji MyFitnessPal – poinformował jej wydawca, firma Under Armour, znana przede wszystkim jako marka ubrań sportowych.

Jak informuje serwis The Verge, dane, które wyciekły w wyniku wtargnięcia hakerów do systemu MyFitnessPal, to m.in. nazwy przypisane do kont użytkowników, adresy e-mail użyte przy rejestracji w aplikacji, a także zaszyfrowane hasła.

Nienaruszone pozostały informacje dotyczące sposobów płatności za wersję premium aplikacji, takie jak numery kart kredytowych, czy też numery dowodów tożsamości.

Firma Under Armour pozyskała aplikację MyFitnessPal w 2015 roku. Transakcja warta była 475 mln dolarów, a program miał wówczas 80 mln użytkowników na całym świecie. Od tego czasu ich liczba niemal podwoiła się, przede wszystkim ze względu na uniwersalność aplikacji, która obsługuje niemal wszystkie dostępne na rynku urządzenia przenośne do pomiarów fitness.

Zdaniem serwisu The Verge mimo że w wyniku wtargnięcia hakerów do systemu MyFitnessPal nie wyciekły szczególnie wrażliwe dane, to sprawa zaważy na wartości akcji firmy Under Armour, które bezpośrednio po ujawnieniu informacji o incydencie spadły o 4 proc.

Cztery dni po wykryciu zdarzenia firma podjęła działania mające na celu poinformowanie o nim użytkowników, których wyciek dotyczy, poprzez wysłanie e-maili z zaleceniem m.in. zmiany haseł dostępu do konta w aplikacji. Under Armour powiadomiło również o sprawie właściwe organy ścigania i ekspertów z branży cyberbezpieczeństwa, celem uzyskania pomocy w ujęciu sprawców. (PAP)