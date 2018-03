Zaciska się pętla wokół byłego prezydenta. Kolejne śledztwa i kolejne zarzuty. Ich liczba nie ma końca

Nicolas Sarkozy stanie przed sądem. Prokuratura zarzuca mu korupcję, kupczenie wpływami i próby nielegalnego pozyskania informacji na temat toczących się przeciwko niemu śledztw.

W sprawie byłego prezydenta Francji toczy się kilka dochodzeń antykorupcyjnych. Rozpoczęły się one w 2012 roku, kiedy Sarkozy opuścił Pałac Elizejski. Teraz nabrały one przyspieszenia, a politykowi wydano polecenie stawienia się przed sądem.

Sprawa dotyczy tego, iż Sarkozy próbował nielegalnie pozyskać informacje na temat postępów w dochodzeniu dotyczącym nielegalnego finansowania jego kampanii prezydenckiej. Sarkozy i jego prawnik mieli oferować jednemu z urzędników lukratywną posadę w Monako w zamian za informacje dotyczące śledztwa obejmującego kampanię z 2007 roku.

Były prezydent miał nielegalnie pozyskać pieniądze od Liliane Bettencourt, najbogatszej kobiety we Francji, właścicielki L’Oreal.

To nie jedyne śledztwa które dotyczą byłego prezydenta Francji. Sarkozy został niedawno w spektakularny zatrzymany przez policję i doprowadzony na przesłuchania. Sprawa dotyczy podejrzeń iż także Libijczyk milionami euro nielegalnie finansował jego kampanię.

Przy okazji śledczy sprawdzają też, czy Sarkozy wydał rozkaz przeprowadzenia interwencji zbrojnej w Libii i obalenia dyktatora, po to by ukryć ślady po nielegalnym finansowaniu.

Oddzielne dochodzenie dotyczy utworzenia w 2012 roku systemu nielegalnych kont i przelewów, by ukryć nielegalne wydatki swej partii.

Sarkozy zaprzecza wszystkim oskarżeniom i twierdzi, że dochodzenia to zemsta polityczna. Tym niemniej kolejne kroki podejmowane wobec niego wskazują, iż były prezydent jest w poważnych tarapatach.

