Fanatyczna weganka pochwaliła mord dokonany przez zamachowca z ISIS. Bo ofiarą był rzeźnik z supermarketu

Jest jednak jakaś sprawiedliwość – Tak jedna z działaczek na rzecz obrony praw zwierząt podsumowała śmierć rzeźnika zamordowanego w czasie ataku na francuski supermarket 23 marca. W wyniku dokonanego przez islamistę zamachu w Trebes śmierć poniosły cztery osoby, w tym rzeźnik ze sklepu, Christian Medves. „No co, szokuje was, że morderca został zabity przez terrorystę? Mnie nie, zero współczucia dla niego, jest jednak jakaś sprawiedliwość” – napisała na Facebooku Myriam-Serge Jouglet, działaczka na rzecz praw zwierząt i ruchu wegańskiego z Tuluzy dołączając przy tym zdjęcie zamordowanego mężczyzny.

Wpis wywołał burzę w kraju i spotkał się z ostrym potępieniem ze strony Francuskiej Konfederacji Rzeźników i Wędliniarzy. Od wpisów aktywistki odcięli się także inni obrońcy praw zwierząt oraz środowiska wegańskie.

„Nie chcemy wyjść na ekstremistów, bo to nieprawda" – wyjaśniał prasie przedstawiciel jednego ze stowarzyszeń. Prokurator Cécile Deprade żądała kary od sześciu do ośmiu miesięcy więzienia. Podkreśliła, że choć pozwana ma prawo do „szczególnej filozofii życiowej", nie wolno jej zapominać, czym jest „pochwała terroryzmu", która została jasno zdefiniowana przez francuskie ministerstwo sprawiedliwości jako „komentarz na temat aktów terroryzmu, który przyznaje tym aktom osąd przychylny moralnie". Niesmaczny komentarz, który zbiegł się w czasie z pogrzebem ofiar zamachu, kobieta przypłaci siedmiomiesięcznym wyrokiem więzienia w zawieszeniu. Christian Medves był pierwszą ofiarą dżihadysty Radouane'a Lakdima. Miał 50 lat. Osierocił dwie córki.