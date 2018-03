Gural się broni: „To inni zrobili mi piekło” Nowe informacje w sprawie zatrzymania „patostreamera”

Rzecznik poznańskiej policji poinformował wczoraj o zatrzymaniu YouTubera znanego pod pseudonimem „Gural”, który nakłaniał nieletnie do obnażania się podczas internetowych transmisji na żywo. Dziś pojawiły się nowe informacje w sprawie jego zatrzymania.

Według doniesień Radia ZET Grzegorz G., pseudonim „Gural”, został zatrzymany w czwartkowe popołudnie przez policję pod zarzutem nawoływania do nienawiści. Podjęto również decyzję o objęciu go dozorem policyjnym oraz poręczeniem majątkowym. Grożą mu 2 lata więzienia.

Andrzej Borowiak, rzecznik poznańskiej policji zaznaczył, że lista zarzutów wobec Grzegorza G. wydłuży się w związku z przesłuchaniami osób poszkodowanych. Oprócz nawoływania do nienawiści dochodzi także kwestia gróźb karalnych, namawiania do popełnienia przestępstwa, a także namawiania nieletnich do rozbierania się przed kamerkami internetowymi.

O „Guralu” zrobiło się głośno za sprawą jego wyjątkowo wulgarnego i prostackiego zachowania, które spowodowało nadanie mu niechlubnego przydomka „patostreamera”. Szczególne poruszenie wśród zarówno widzów jak i samych YouTuberów wywołało udostępnione przez „Gurala” nagranie na którym zwraca się do młodych fanek w sposób wybitnie ordynarny i niesmaczny.

Będziesz ru*ana ostro jak Sasha Grey. Chcesz poskakać na ch*ju? Je*ałbym cię jak twój ojciec ku*wa dzieci w sierocińcu, waliłbym ci na ucho ku*wa kopa – mówił do jednej z dziewczynek.

Zawiadomiono policję a kanał „Gurala” został zablokowany. Wkrótce chłopak został zatrzymany. Sam zainteresowany zdaje się nie dostrzegać w zaistniałej sytuacji swojej winy i doszukuje się w niej złej woli osób trzecich.

Ostatnie dni są dla mnie ciężkie, zrobiłem głupoty, ale trzeba też wyjaśnić wszystkim, że to nie jest tak, że jestem w 100% winny. Okej, robiłem te głupoty, ale ja sam sobie nie nagłośniłem. Sam sobie tego piekła nie dałem. To ci wszyscy ludzie, zebrali to, wszystkie brudy na mnie i rzucili do Internetu. I zrobili mi piekło. Psychicznie przez ostatnie dni jestem wymęczony. Nie mam na nic siły i potrzebuję odpoczynku. Razem budowaliśmy ten kanał, źle było? Nie wiem dlaczego tak się stało. Przez zawiść? Zazdrość? Że mi się powodzi?

