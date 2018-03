Korupcja przyczyną tragedii w Kemerowie. Rosyjscy urzędnicy kupczący zezwoleniami odpowiedzialni za śmierć 64 osób [VIDEO]

7 osób już aresztowano po tragedii do jakiej doszło w syberyjskim mieście Kemerowo. W pożarze centrum handlowego zginęły 64 osoby.

Wśród aresztowanych, którzy mają odpowiadać za tragedię są szefowie centrum. W sobotę zatrzymano też Tanziłę Komkową, byłą szefową nadzoru budowlanego w mieście.

Według rosyjskiej prokuratury za łapówki zezwoliła ona na dopuszczenie budynku do eksploatacji. Syn Komkowej miał poprosić ją o „wyświadczenie przysługi kilku przyjaciołom„.

Urzędniczka miała także zmusić podwładnych do sfałszowania raportów dotyczących systemu zabezpieczeń w centrum handlowym, a potem do składani kłamliwych zeznań. Ponadto czerpała korzyści z jego funkcjonowania. Komkowa była opłacana przez właścicieli centrum handlowego.

Złudzeń co do przyczyń wybuchu pożaru nie pozostawił też prezydent Putin. W telewizyjnym wystąpieniu mówił on o pladze korupcji, która toczy Rosję i jest przyczyną takich tragedii. Stwierdził, że kupczenie zezwoleniami i urzędowymi raportami to „normalna praktyka chciwych ludzi, którzy z nic mają bezpieczeństwo innych”.

W pożarze, który wybuchł w sobotę 24 marca zginęły 64 osoby – głównie dzieci, które bawiły się w strefie zabaw dla dzieci. Większość ofiar poniosła śmierć w wyniku zatrucia toksycznym dymem.

