Koszmarny ojciec. Kazał swojej partnerce zgwałcić chorego na autyzm syna

Seanowi Cole’owi oraz jego partnerce, Khadeijah Moore, grozi dożywocie w więzieniu w Alabamie po tym, jak para dopuściła się obrzydliwej zbrodni na cierpiącym na autyzm dziecku mężczyzny.

Według słów prokuratora Cole zastał swojego 11-letniego syna w „kompromitującej pozycji” z innym chłopcem. Wtedy to miał przekonań swoją 20-letnią wówczas dziewczynę, by ta wykorzystała seksualnie dziecko, ponieważ „bał się, że dziecko jest gejem”.

Do tragedii doszło w dniu Święta Dziękczynienia w 2016 roku w Huntsville kiedy to 11-latek odwiedził swojego biologicznego ojca. Na co dzień mieszkał z matką w stanie Georgia.

Po tym, jak Cole znalazł syna w „kompromitującej pozycji z innym chłopcem”, polecił Moore, by ta wykonała czynności seksualne na dziecku. Wszystko przez to, że Cole martwił się, że jego syn jest gejem lub może stać się gejem – mówi prokurator.

Kobieta zgwałciła chłopca oraz zmusiła do innych czynności seksualnych. Po powrocie do domu zaczął zadawać matce pytania dotyczące zachowań seksualnych i nadużyć, jakich się względem niego dopuszczono.

Zastanawiałem się dlaczego mój tata mi to robi. Powiedział, że mam nikomu nie mówić. Zawiodłem go. Właśnie powiedziałem to tobie – powiedział chłopiec w trakcie rozmowy z biegłym sądowym.

