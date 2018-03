Krwawy Marsz Powrotny. W ciągu dwóch dni w starciach z izraelskim wojskiem zginęło 17 Palestyńczyków. Ponad tysiąc rannych [VIDEO]

Drugi dzień trwają starcia Palestyńczyków z wojskiem przy granicy z Izraelem. Śmierć w nich poniosło już 17 osób, a ponad 1000 zostało rannych.

Co roku od 30 marca przez sześc tygodni Palestyńczycy w strefie Gazy obchodzą Marsz Powrotny i Dzień Ziemi. Wydarzenia mają upamiętnić śmierć 6 Arabów zabitych w 1976 roku. To forma protestu przeciwko zajmowaniu ich ziem i budowie na nich żydowskich osiedli.

W tym roku „obchody” mają szczególnie krwawy przebieg. 30 marca kilkanaście tysięcy Palestyńczyków pomaszerowało nad granicę z Izraelem i zaatakowało posterunki i żołnierzy obrzucając je kamieniami i butelkami z benzyną.

Pierwszego dnia w starciach z izraelskim wojskiem zginęło 5 osób. W sobotę liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do 17. Rannych zostało ponad 1000 osób. W ciągu dnia liczba protestujących wzrosła do 30 tysięcy.

Wzdłuż całej liczącej sobie 65 kilometrów granicy z Izraelem stawiane są namioty. Palestyńczycy ściągają do nich nawet dzieci i przygotowują się na dalsze protesty i starcia, które potrwać mają do 15 maja. Co jakiś czas mniejsze lub większe grupy szturmują umocnienia na granicy.

Izrael oskarża organizację Hamas, która administruje Strefą Gazy, o eskalowanie konfliktu i „cyniczne wykorzystywanie dzieci i kobiet”. Według Jerozolimy, Hamas dystrybuuje też spreparowane nagrania wideo mające pokazać brutalność wojska, Palestyńczyków jako niewinne ofiary.

Agresję Palestyńczyków wywołała śmierć dwóch ich rodaków, którzy zginęli kilka dni temu w wyniku ostrzału z czołgu. Według Izraelczyków próbowali oni zaatakować izraelski posterunek na granicy.

Do radykalnych protestów wezwał przywódca Hamasu. Mahmoud Abbas, prezydent Autonomii ogłosił sobotę dniem żałoby narodowej.

