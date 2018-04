Chiński satelita uderzy w Ziemię w ciągu 24 godzin! Nie wiadomo gdzie dokładnie spadnie

Chińska agencja kosmiczna poinformowała w swoim oświadczeniu, iż stacja kosmiczna CHINESE Tiangong-1, spadnie na Ziemię w poniedziałek. Jednak dokładna lokalizacja miejsca upadku wciąż nie jest znana.

Jednym z głównych powodów, dla których tak trudno jest dokonać dokładnych prognoz powrotu badawczej stacji kosmicznej, nawet jeśli kilka dni wcześniej spodziewano się katastrofy, stał się jasny w ubiegły czwartek

Szybki strumień cząsteczek ze Słońca, który miał dotrzeć do Ziemi i wpłynąć na pole geomagnetyczne naszej planety, w rzeczywistości nie miał żadnego efektu. Teraz przestrzeń kosmiczna wokół Ziemi i jej atmosfera jest spokojniejsza. Oznacza to, że gęstość górnych warstw atmosfery, przez którą porusza się Tiangong-1, nie zwiększyła się zgodnie z przewidywaniami (co wcześniej spowolniłoby statek kosmiczny), a zatem biuro ESA dostosowało przewidywany współczynnik zaniku – informuje Europejska Agencja Kosmiczna.

Południowokoreańska organizacja zajmująca się monitorowaniem sytuacji w przestrzeni kosmicznej (National Space Situation Awareness Organisation) podała na swojej stronie internetowej w niedzielę, że stacja ma ponownie wejść w atmosferę w godzinach od 5:12 do 13:12 czasu Seulu w poniedziałek.

Satelita badawczy Tangong-1 o długości 10,4 m został wystrzelony w 2011 roku w celu przeprowadzenia dokowania i eksperymentów na orbicie w ramach chińskiego programu kosmicznego, którego celem jest umieszczenie stałej stacji na orbicie do 2023 roku.

Pierwotnie planowano, że Spacelab zostanie zlikwidowane w 2013 r. jednak jego misja została przedłużona.

Chiński Tiangong-1 przestał działać w marcu 2016 roku.

Chińską stację kosmiczną można obserwować przez sterowany robotem teleskop w The Virtual Telescope Project. Teleskop rozpoczął transmisję na żywo w środę, 28 marca o godzinie 12:00. Możliwy będzie podgląd na żywo stacji kosmicznej w partnerstwie z obserwatoriami Tenagra w Arizonie, gdy gwałtownie zbliży się do Ziemi.

Zespół zdołał uchwycić wyjątkowy obraz stacji kosmicznej, która ponownie weszła w atmosferę ziemską, gdy laboratorium znajdowało się na wysokości około 220 km w dniu 28 marca i poruszało się z prędkością około 28 000 km/h.

Obserwatorzy gwiazd, którzy mają nadzieję zobaczyć w tym tygodniu chińską stację kosmiczną, mogą również sprawdzić Aerospace Corporation, organizację badawczą non-profit w Kalifornii.

Firma stworzyła pulpit nawigacyjny, „Gdzie jest teraz Tiangong-1?”, który monitoruje wysokość, czas ponownego wejścia i przedstawia cyfrowy widok laboratorium kosmicznego.

Aktualną pozycję stacji możemy zobaczyć pod tym linkiem: TIANGONG 1.