Głupi czy głupszy? Jim Carrey brutalnie atakuje synów Trumpa

Wielu popularnych aktorów z Hollywood to zadeklarowani Demokraci, a więc przeciwnicy Donalda Trumpa. Nawet jeżeli ktoś jasno nie deklaruje swoich poglądów, to działając w lewackim środowisku, ma podobne spojrzenie na świat.

Teraz synów Donalda Trumpa postanowił zaatakować Jim Carrey. Popularny aktor i komik namalował obraz, na którym Donald jr i Eric są nabici na kły słonia. Obaj mężczyźni są zapalonymi myśliwymi.

W czasie kampanii prezydenckiej w USA, Internet obiegły zdjęcia Donalda jr z polowania w Zimbabwe w 2012 roku, kiedy to pozował dumnie z odciętym ogonem słonia. To właśnie do tego miał nawiązywać obraz Carreya.

Tweet Jima Carreya zyskał ogromną popularność w sieci. Jego obraz polubiło ponad 59 tysięcy osób, a 14 tysięcy podało go dalej. Jego opublikowanie zbiegło się w czasie z przygotowywanym przez administrację Trumpa „poluzowaniem” przepisów dotyczącym trofeów zwierzęcych.

W tym samym czasie na aktora trafiło doniesienie – ktoś stwierdził, że „Carrey zagraża życiu synów Prezydenta USA”. To chyba jednak spora przesada, Carrey po prostu chciał „zabłysnąć” i to mu się udało.

Oczywiście pod wpisem aktora pojawiło się wiele głosów ekologów i obrońców praw zwierząt, pochwalających jego dzieło i ubolewających nad losem zabijanych pięknych i łagodnych słoni.

