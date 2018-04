Komenda udzielił wywiadu i opowiedział o sowim dramacie. „Nie rozumiem, osoby, które nie zrobiły nic, przyczepiają sobie medale”

Dwa tygodnie po opuszczeniu więzienia Tomasz Komenda udzielił dla „Superwizjera” obszernego wywiadu. Jeszcze długo czasu minie, zanim wrócę do swojego świata – stwierdził w studiu telewizyjnym.

Komenda mógł wyjść na wolność po 15-17 latach gdyby przyznał się do gwałtu i zabójstwa 15-letniej Małgorzaty. Nigdy nie przyznam do czegoś, czego nie zrobiłem – powiedział w programie. Po nieco ponad 17 latach spędzonych za kratami dowiedział się, że jest szansa na wyjście z piekła.

Los sprawił, że o przypadku Komendy dowiedział się pan Remigiusz, policjant z Centralnego Biura Śledczego Policji. Pół roku temu Komenda dowiedział się, że dzięki działaniu funkcjonariusza ma szanse wyjść na wolność. Powiedział mi, że przypuszczają, że jestem osobą niewinną i zrobią wszystko, żeby sprawiedliwości stało się zadość – mówił Komenda o pierwszym spotkaniu z Remigiuszem.

Pokrzywdzony wyznał, że przez 18 lat na co dzień był zupełnie sam. W więzieniu nie było nikogo godnego zaufania. Nie korzystał nawet z pomocy psychologów ani kapelana. Nie jestem osobą wierzącą. Nie miałem zaufania do ludzi z zakładu karnego (…). Nie życzę nikomu, żeby przeszedł przez to, co ja i cała moja rodzina – podkreślił.

Komenda był wielokrotnie bity i prześladowany przez współwięźniów. Opowiadał, że na początku kiedy wychodził na spacerniak, kiedy dochodziło do ataków na niego, strażnicy odwracali się i udawali, że niczego nie widzą. Twierdzi, że przeżył tylko dlatego, że agresorzy „mu odpuścili”, żeby nie mieć kolejnego paragrafu.

Później, ze względów bezpieczeństwa nie pojawiał się już na spacerniaku, a przez 18 lat tylko raz opuścił mury więzienne. Wyszedł na pogrzeb babci, skuty i w towarzystwie czterech uzbrojonych funkcjonariuszy.

Boli go, że po latach dramatu, teraz ludzie, którzy nie ruszyli palcem, żeby wyrwać go z piekła przypisują sobie zasługi.

Nie rozumiem, jak osoby, które nie zrobiły nic w tej sprawie, przyczepiają sobie medale. Po prostu medal powinien dostać Remigiusz, pan prokurator Tomankiewicz, pan prokurator Sobieski. Tym osobom zawdzięczam wolność – mówił Tomasz.

„Podkreślił, że skoro prokuratorzy w 2009 i w 2010 roku podejrzewali, że jest niewinny, to nie rozumie, dlaczego wyszedł na wolność w 2018 roku. Jego zdaniem tamci prokuratorzy nie zrobili nic. Komenda zaznaczył, że nie chce, aby ci ludzie „wycierali sobie” twarz jego nazwiskiem” – przypomina tvn24.pl.

Komenda za kraty trafił w 2000 roku. Odbywał wyrok za gwałt i morderstwo 15-letniej Małgorzaty. Zbrodni nie popełnił. Po 18 latach wyszedł na wolność dzięki uporowi i pracy kilku osób, którym zależało na sprawiedliwości. Teraz Komenda czeka na wyrok Sądu Najwyższego, który ma go oczyścić z zarzutów.

Zobacz: Dopiero po zamachach zaczęli wydalać nielegalnych radykałów. „Wrzucenie do więzienia 26 tysięcy osób jest niemożliwe”

Źródło: TVN, „Superwizjer”, nczas.com