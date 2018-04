Korwin-Mikke: Kukiz jest bardzo wpływowy, ulega różnym wpływom

Przez długi czas wydawało się, że może dojść do koalicji partii Wolność i Kukiz’15 na wybory samorządowe. Ostatecznie do tego nie doszło, a o Pawle Kukizie wypowiedział się teraz Janusz Korwin-Mikke.

Podczas spotkania z wyborcami w Otwocku Paweł Kukiz, nie informując wcześniej osób z Wolności, powiedział, że żadnej koalicji nie będzie. Lider ugrupowania swoją decyzję uzasadniał następująco:

Choćby z tego powodu, że mamy obecnie tak specyficzną sytuację międzynarodową, w związku z tymi oskarżeniami i oszczerstwami względem Polski, że tuż przed wyborami samorządowymi Janusz Korwin-Mikke mógłby mi wyciąć jakiś numer.

Teraz, podczas spotkania ze swoimi sympatykami, Janusz Korwin-Mikke usłyszał pytanie o współpracę z Pawłem Kukizem. Lider Wolności o mówiąc o nieudanej koalicji stwierdził:

Pan Paweł jest bardzo wpływowy w tym sensie, że ulega różnym wpływom. Gdybym z nim mieszkał mieszkał w jednym pokoju, to może dałbym radę go upilnować.

Nie wiadomo kto tam rządzi. Pan Paweł to jest bardzo zacny człowiek, ja go bardzo lubię, ale jednego dnia mówi coś, innego dnia jeszcze co innego. W zależności z kim tam się spotka, czy to z panem Pitasiem, czy panem Kuleszą, czy kimś tam jeszcze – tłumaczył były europoseł.

Korwin-Mikke odniósł się też do sposobu zerwania negocjacji przez Pawła Kukiza. Powinien mnie to powiedzieć, jeżeli nie chciał koalicji – powiedział.

