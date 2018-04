Poseł PiS ostro o własnej partii. „To zostało źle zrobione. Nawet Platon by tego nie obronił”

Poseł Prawa i Sprawiedliwości – Tadeusz Cymański, był gościem programu „Kawa na Ławę” w TVN24. W nieprzychylnej własnej partii telewizji, poseł ostro skrytykował działania swoich kolegów.

Jednym z głównych tematów były spadki sondażowe Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim tygodniu. Przypomnijmy, że w badaniu dla „Faktów” PiS straciło 12 punktów procentowych, a w tym dla „Wiadomości” jego poparcie spadło o 8 punktów procentowych.

Zdaniem posła Cymańskiego spadek notowań w sondażach spowodowany jest premiami dla ministrów, które zraziły dużą część wyborców. Płacimy cenę za nagrody dla ministrów, sondaże tąpnęły – mówił.

To zostało źle zrobione, zostało to wypunktowane, jazda jest bez trzymanki, ponieważ doszły fatalne wypowiedzi, Gowina, czy innych, i nawet Platon by nie obronił tej sprawy – podkreślił Cymański.

