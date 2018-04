Sensacja! Wyciekł tajny izraelski dokument. Żydzi są gotowi przeprosić Polaków. Ambasador Azari uprzedza: „Jest jeden warunek!”

To będzie największa sensacja od lat w stosunkach polsko-żydowskich! W sieci pojawił się tajny dokument izraelskiego rządu datowany na 16 marca 2018, który potwierdza, że strona żydowska jest gotowa na ustępstwa wobec Polski, w tym na przeproszenie narodu polskiego za wszystkie swoje historyczne i współczesne winy. Jednak warunkiem takich działań ma być zadośćuczynienie żydowskim roszczeniom majątkowym.

Autorem sensacyjnego dokumentu jest Ozjasz Goldberg, zastępca ministra spraw wewnętrznych Izraela w rządzie premiera Benjamina Netanjahu. Dokument pojawił się na związanym z Mossadem portalu wywiadowczym debka.com

Jest to propozycja stanowiska rządu izraelskiego adresowana do premiera Mateusza Morawieckiego. Nie wiemy czy dokument przekazano stronie polskiej czy to jedynie projekt.

W dokumencie czytamy, że strona żydowska jest gotowa przeprosić Polaków m.in. za żydokomunę i mordowanie narodu polskiego przez żydowskich komunistów w trakcie wojny i w okresie powojennym w PRL. Żydzi wspominają także o sprawie Jedwabnego i gotowi są zaprzestać szerzenia kłamstw o polskim sprawstwie tej niemieckiej zbrodni.

Najważniejszy jednak wydaje się akapit, w którym strona żydowska bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niesprawiedliwe zamordowanie Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Wreszcie po prawie dwóch tysiącach lat Żydzi przyznają wprost, że zamordowali niesprawiedliwie Syna Bożego!

Jednak jest jedno ważne zastrzeżenie – Żydzi przeproszą pod warunkiem, że strona Polska przekaże żydowskim organizacjom majątek o wartości 65 miliardów dolarów! Chodzi o tzw. mienie bezspadkowe pozostałe po wyholokaustowanych przez Niemców żydowskich obywatelach Polski.

Żydzi w piśmie sugerują, że zdają sobie sprawę, że jest to niesprawiedliwe, niezgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi cywilizowanego świata, ale czy takie przeprosiny nie są warte i całego polskiego majątku?

Pytana przez nas o ten dokument ambasador Izraela w Polsce początkowo nie chciała mówić, ale przyznała, że strona żydowska jest gotowa powiedzieć wszystko w zamian za ten wielki majątek.

Jednak strona polska podchodzi do tego bardzo sceptycznie. Jeden z dwóch posłów Polaków z PiSu zarzucił naszej redakcji kłamstwo i manipulację, sugerując, że cały artykuł jest zmyślony.

Do czasu publikacji tego artykułu nie udało nam się ze sobą skontaktować.

Jednak życzymy Państwu Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, mokrego lanego poniedziałku oraz lepszych żartów primaaprilisowych niż ten artykuł ;)

Alleluja!