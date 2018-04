Sensacyjne informacje! Paweł Kukiz odchodzi z Kukiz’15! „W zamian za jedynkę na liście do europarlamentu”

Paweł Kukiz zaszokował wszystkich! Właśnie ogłosił, że opuszcza ugrupowanie nazwane od jego nazwiska. Wszystko przez to, że w europarlamencie może zarobić znacznie lepsze pieniądze.

W najnowszym wpisie na Facebooku Paweł Kukiz poinformował, że opuszcza klub Kukiz’15.

Zastanawiałem się, czy zdradzić tę tajemnicę, czy nie… Doszedłem jednak do wniosku, że podobnie jak swego czasu Kazimierz Marcinkiewicz, właśnie w Święta ogłoszę swoją życiową decyzję – zaczął polityk.

Dalej zdradza powody swojej decyzji: Otóż odchodzę z Ruchu K’15 w zamian za zapewnienie mi przez wszystkie opcje polityczne jedynki do Europarlamentu przez trzy kolejne kadencje. Umowa została zawarta na spotkaniu szefów opcji parlamentarnych tuż przed Świętami.

Takiej decyzji nie ma się co dziwić, w końcu pieniądze, na które może liczyć europoseł są znacznie większe od tych zarabianych w Sejmie. Trudno mi było dokonać innego wyboru – podsumował Kukiz.

Wpis pojawił się na tablicy po godzinie 11, 1 kwietnia, czyli oczywiście w Prima Aprilis ;)

