We Lwowie podpalono polski autobus! Sprawcy oznaczyli go czarno-czerwonymi barwami

We Lwowie w na Dworcu Stryjskim podpalono polski autobus. Wcześniej sprawcy oblekli go czarno-czerwonymi barwami, które są symbolami środowiska banderowskiego. Do zdarzenia doszło ok. godz. 2 w nocy z soboty na niedzielę.

O skandalicznym incydencie poinformował na Facebooku lwowski radny miejski Igor Zinkiewycz z Ukraińskiego Zjednoczenia Patriotów (UKROP).

Ten sam polityk jako pierwszy niedawno powiadomił też o wybuchu granatu pod murem Cmentarza Orląt Lwowskich.

Takie ataki nieznanych sprawców, moim zdaniem, tylko pogarszają stosunki polsko-ukraińskie – skomentował lwowski radny. Zapewnił jednocześnie, że nikt nie ucierpiał.

