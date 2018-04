HIT INTERNETU! To wystąpienie Andrzeja Dudy przegapili wszyscy. Teraz zostało nominowane do znanej nagrody [VIDEO]

Wystąpienie Andrzeja Dudy z jesieni z Uniwersytetu Rzeszowskiego przeszło wówczas bez echa. Teraz wypowiedź Prezydenta Polski została nominowana do nagrody „Srebrne Usta”.

„Srebrne usta” to nagroda przyznawana za najzabawniejszą wypowiedź polityka w minionym roku. Tym razem, oprócz tego, co Andrzej Duda mówił, Internauci zwrócili też uwagę na jego dziwne ruchy.

Rozstrzygnięcie konkursu, organizowanego przez radiową trójkę, już 5 kwietnia. Jednym z faworytów jest z pewnością Andrzej Duda, który opowiada o tym, że „cały czas się czegoś uczy”.

Mimo, że nagranie z prezydentem stało się hitem Internetu, to konkurencja jest spora. Wcześniej jako faworytów wymieniano Ryszarda Petru, który stwierdził, że „po angielsku wszyscy jesteśmy na you” i Witolda Waszczykowskiego z jego San Escobar.

Gdyby zwycięzcą został Ryszard Petru, byłaby to jego druga nagroda w ciągu 3 lat. Polityk wygrywał już za wypowiedzi z 2015 roku, a za 2016 rok zwyciężył Marek Suski (także nominowany w tym roku). Wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na nagraniu poniżej:

Ja państwu powiem, że ja pracuję cały czas, cały czas czegoś się uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, w samochodzie jak jadę, w samolocie kiedy lecę, jak się cały czas czegoś uczę.

Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć i wydaje mi się, że warto, w związku z tym czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę, bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby cały czas trzymać się na wysokim „C” – mówi Andrzej Duda.

