„Oni brzydzą się Chrześcijanami”. Google w ogniu krytyki po Świętach Wielkanocnych

Chrześcijanie i prawicowi komentatorzy dali upust swojemu niezadowoleniu z powodu zachowania Google. Mają za złe multimedialnemu gigantowi, że nie uczcił Świąt Wielkanocych poprzez utworzenie jednego ze słynnych Doodlesów. Należy podkreślić, że dni równości czy walentynki swoje Doodle posiadają.

Internauci, wśród nich nie tylko chrześcijanie, ale nawet popularny aktor Hollywood, James Woods, zaatakowali wyszukiwarkę za „anty-chrześcijańskie” zachowania. Google broni się, stwierdzając, że nie ma żadnych Doodlesów na święta religijne i w związku z tym od 2000 roku nie ma Wielkanocnego Doodle.

