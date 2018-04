Prawie w całym kraju silne porywy wiatru. Tysiące ludzi bez prądu. Strażacy mają dużo pracy

Od niedzieli do poniedziałku rano, strażacy interweniowali ponad 180 razy w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem – poinformował w poniedziałek rzecznik PSP Paweł Frątczak. Dodał, że ponad 4 tys. gospodarstw domowych pozostaje nadal bez prądu.

Jak tłumaczył rzecznik do godz. 10 w poniedziałek, ze względu na silny wiatr strażacy interweniowali ponad 140 razy, a w związku z intensywnym deszczem – 40. Strażacy najczęściej z powodu wiatru byli wzywani na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, a deszczu na Pomorzu.

Powołując się na dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rzecznik PSP podał, że ponad 4 tys. gospodarstw domowych pozbawionych jest nadal dostaw energii elektrycznej. Na Podlasiu bez prądu pozostaje ponad 1630 odbiorców, na Lubelszczyźnie ok. 800, ok. 630 w Łódzkiem, ok. 430 na Podkarpaciu, a ok. 330 na Warmii i Mazurach.

W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Pomorza ostrzeżenie 1. stopnia w związku z prognozowanym silnym wiatrem.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie będzie duże z postępującymi od zachodu kraju większymi przejaśnieniami. Okresami, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem, stopniowo od zachodu zanikające. Temperatura maksymalna od 2 st. – 4 st. na północnym wschodzie i nad morzem do 5 st., 8 st. na przeważającym obszarze i 10 st. miejscami na południowym zachodzie.

Wiatr nad morzem i na krańcach wschodnich będzie jeszcze okresami dość silny, prawie w całym kraju porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wiatr w porywach osiągać może 65 km/h, na wschodzie 75 km/h, a w Karpatach 100 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek w kraju będzie przeważać zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie początkowo zachmurzenie duże i tam zanikające słabe opady śniegu. Nad ranem na zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i lokalnie możliwe słabe opady deszczu.

Temperatura minimalna od -5 st., -2 st. na północnym wschodzie, około 0 st. w centrum, do 1 st., 3 st. na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, stopniowo od zachodu skręcający na południowy i południowo-wschodni. Wiatr w górach osiągać może w porywach 80 km/h. (PAP)