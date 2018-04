A jednak! Nie ma dowodu, że to Rosja stoi za otruciem Skripala. „Nie zidentyfikowano pochodzenia środka”

Po otruciu Skripala pojawiały się nieliczne głosy podkreślające, że nie ma żadnych twardych dowodów na to, że to Rosja stoi za tym atakiem. Były one jednak zbijane śmiechem, a teraz okazuje się, że nie udało się zidentyfikować pochodzenia środka, którego użyto do otrucia Skripala.

Po otruciu Skripala cały zachodni świat zareagował panicznie i zupełnie nieracjonalnie, bez żadnych dowodów oskarżając Rosję i wydalając dyplomatów z tego kraju. Nieliczni politycy, jak prezes Wolności Janusz Korwin-Mikke, podkreślali, że to wcale nie kraj ze stolicą w Moskwie musi stać za próbą otrucia byłego agenta.

Rosjanie nie mieli żadnego powodu, by Go mordować, a już na pewno nie przed mundialem – twierdził Korwin-Mikke. I dodawał: Natomiast CIA miała motyw (skierować ogień propagandy na Moskwę!), miała środki (wynalazca „nowiczków”, p.Wił Mirzojanow jest na azylu w USA, zresztą wzór chemiczny „nowiczka” opublikował w wydanej w USA książce, twierdząc, że synteza i tak byłaby za trudna dla amatorów…) i nie raz pokazała, że żadnych skrupułów nie ma.

Teraz okazuje się, że wbrew wcześniejszym oskarżeniom nie udało się ustalić, że to w Rosji wyprodukowano środek użyty do otrucia Skripala (a przecież presja na udowodnienie tego była z pewnością obecna!). Naukowcy nie zidentyfikowali źródła pochodzenia środka nowiczok użytego do zamachu na Siergieja Skripala – powiedział szef należącego do brytyjskiego rządu laboratorium w Porton Down, Gary Aitkenhead.

Jednocześnie zastrzegł, że nowiczok to „ekstremalnie toksyczna substancja”, wobec której nie istnieje – „przynajmniej według stanu naszej wiedzy” – antidotum, ale dodał, że laboratorium przekazało swoje rekomendacje dotyczące minimalizowania skutków ataku lekarzom Skripala i jego córki Julii.

Skripal oraz jego córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy 4 marca znaleziono ich nieprzytomnych na ławce w centrum handlowym w angielskim mieście Salisbury. W toku śledztwa brytyjskie władze uznały, że zostali oni zaatakowani opracowanym w Rosji za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym typu Nowiczok.

Źródło: PAP/NCzas