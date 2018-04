Ale numer! Złodziej z niesamowitą fantazją. Chciał okraść pocztę, więc wysłał się paczką

Fantazja niektórych złodziei może wprawiać w zdumienie. Do grona pomysłowych, acz pechowych bandytów można zaliczyć pewnego Ukraińca, który, jak mu się wydawało, wpadł na genialnie prosty sposób dobrania się do przesyłek pocztowych.

Mężczyzna poprosił swojego kolegę, by ten zamknął go w drewnianej skrzyni, a przesyłkę nadał pocztą z Dniepra do oddalonego o 250 km Charkowa.

Paczka ze złodziejem w środku trafiła do pocztowego samochodu. W czasie jazdy mężczyzna opuścił swoją kryjówkę i rozpoczął rabunek.

W jego ręce wpadł m.in. telefon komórkowy, komputer i zegarek. Po udanych łowach wrócił do swojej skrzyni.

Niestety, po dotarciu do Charkowa, pracownicy poczty odkryli jego fortel. Mężczyzna został złapany wraz ze swoimi zdobyczami, aresztowany i postawiony przed sądem.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku. Teraz, ukraiński sąd wydał wyrok w jego sprawie. Mężczyzna został skazany na trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa.

Sędzia wziął pod uwagę okoliczności łagodzące. Złodziej utrzymuje małe dziecko. Ma również dobrą opinię wśród sąsiadów i znajomych.

Nie jest to pierwszy taki przypadek w historii. Co jakiś czas, ktoś decyduje się na wysłanie swojej osoby pocztą. W internecie krąży historia mężczyzny, który chciał w ten sposób tanie dotrzeć do Australii.

Źródło: IAR/nczas.com