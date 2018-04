Bestia w ludzkiej skórze! Trzymała swojego 41-letniego syna w piwnicy na łańcuchu. „Nie mogłam sobie poradzić” [VIDEO]

Wang Zhiqiang z Chin od urodzenia jest osobą głuchoniemą, mimo, że jest osobą sprawną intelektualnie, jego matka zamknęła go w piwnicy i zakuła w kajdany! Według jego matki trzymanie syna na łańcuchu było jej obowiązkiem.

Jak podaje Daily Mail 77-letnia Yue Rong twierdzi, że jej syn jest skuty łańcuchami od 12 lat, czyli od czasu, kiedy zmarł mąż kobiety.

„Nie mogłam sobie już z nim poradzić” – żałośnie tłumaczy się kobieta.

Jak podaje Fakt24 Zhiqiang był sprawnym intelektualnie dzieckiem, ale rodzice nie potrafili nawiązać z nim relacji ze względu na to, że jako jedyny w rodzinie był głuchoniemy.

„W końcu nie mógł więcej chodzić do szkoły, a jego stan szybko się pogarszał” – mówi matka mężczyzny.

Początkowo mającym problemy psychicznie chłopakiem próbowali zajmować się rodzice, ale po śmierci ojca życie Wanga bardziej przypominało piekło. Kobieta tłumaczy, że syn robił się agresywny i rzucał się na ludzi.

Jak twierdzi Yue Rong nie umiał uspokoić swojego syna , gdyż nie miała sił i nie umiała nawiązać z nim kontaktu.

Dodaj an swoje usprawiedliwienie, że nie było też pieniędzy na to, aby wysłać Zhiqianga do lekarzy. Postanowiła więc trzymać go na łańcuchu, by nie uciekł i nie zrobił komuś krzywdy.

Mężczyzna ma nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy pomogą rodzinie finansowo i Wang w końcu trafi do szpitala psychiatrycznego.

