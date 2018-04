Były wiceprezes PiS będzie teraz wspierał Platformę Obywatelską. Schetyna rekomenduje go na prezydenta Wrocławia

Były wiceprezes PiS Kazimierz Michał Ujazdowski będzie wspierał Platformę Obywatelską w zbliżających się wyborach samorządowych. Oczywiście interesownie – Grzegorz Schetyna obiecał mu, że będzie go rekomendował jako kandydata PO na prezydenta Wrocławia.

Polska potrzebuje ochrony praw samorządu przed centralizacją. W obliczu arogancji władzy i destrukcji prawa wielu obywateli czeka na nowatorską alternatywę dla PiS. Wezmę czynny udział w wyborach samorządowych i wesprę PO w pracach programowych ws. samorządu i rządów prawa – napisał na Twitterze Ujazdowski.

Ujazdowski oficjalnie został członkiem tzw. Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej.

Przychodzi taki czas w którym ludzie, którzy kochają Polskę, mają wspólne diagnozy i wspólnie myślą o przyszłości Polski, zaczynają współpracować – powiedział Schetyna przedstawiając na konferencji prasowej nowego członka Gabinetu Cieni.

Będę rekomendował strukturom PO poparcie Kazimierza Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia – dodał przewodniczący PO.

Zapewne tak się stanie.

Ujazdowski powiedział, że nie nastawia się na kontynuację pracy w Parlamencie Europejskim, tylko na „ciężką pracę w kraju”. Oświadczył, że chce uczestniczyć w tworzeniu programu Platformy w takich dziedzinach, jak „kształtowanie rekonstrukcji rządów prawa” oraz rozwój samorządności.

Podkreślił, że „nie ma intencji prowadzenia działalności w partii politycznej” i „nie zgłasza akcesu do członkostwa w PO”, natomiast chce intensywnie uczestniczyć w pracach programowych najsilniejszej partii opozycyjnej w Polsce.

Kazimierz Ujazdowski był posłem PiS i ministrem kultury w rządach tej partii w latach 2005 – 2007. Pełnił także funkcję wiceprezesa PiS, z której zrezygnował razem z Pawłem Zalewskim i Ludwikiem Dornem w listopadzie 2007 roku. Potem wystąpił z partii i był członkiem Polski Plus.

25 września 2010 przystąpił ponownie do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach w 2011 po raz szósty został wybrany do Sejmu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 z ramienia PiS uzyskał mandat europosła VIII kadencji a 3 stycznia 2017 ponownie wystąpił z PiS.

Źródło: PAP