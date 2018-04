Pierwsza modelka w hidżabie na okładce „Vogue”. „Oferuje wizję, jak może wyglądać przyszłość”

Nowa bariera została złamana. Tym razem w modzie. Na okładce słynnego brytyjskiego magazynu „Vogue” została sfotografowana po raz pierwszy modelka w hidżabie.

To 20-letnia Halima Aden. Na razie jeszcze nie osobno, ale, w grupie modelek różnych ras i wyznań.

Nową okładkę anonsował w sieci Edward Enninful, redaktor naczelny brytyjskiej redakcji „Vogue”.

Enninfuk powiedział: „To jest moment, w którym „Vogue” robi to, co zawsze wykonywał najlepiej. Oferuje odważną wizję tego, jak może wyglądać przyszłość. Branża mody, w końcu przyjęła koncepcję, która określiła moje całe życie zawodowe: różnorodność. Kiedy mówię o różnorodności, chcę by było jasne, że nigdy nie jest dla mnie tylko czarno-biała”.

Źródło: Do Rzeczy