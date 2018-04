Prowadził transmisję w Internecie. Znajoma strzeliła mu w głowę na oczach tysięcy osób [DRASTYCZNE VIDEO]

Devyn Holmes w stanie krytycznym trafił do szpitala. Mężczyzna podróżował wraz z dwoma innymi osobami samochodem, kiedy znajoma strzeliła mu w głowę.

Do tragicznego zdarzenia doszło 1 kwietnia w Houston. Holmes został postrzelony w czasie transmisji na żywo i w stanie krytycznym trafił do szpitala, zaś znajoma, która go postrzeliła do aresztu.

Transmisja na żywo prowadzona była na żywo na Facebooku i oglądały ją tysiące osób. Na nagraniu widać trójkę przyjaciół podróżujących samochodem. Kobieta najpierw próbuje oddać strzał w kamerę, ale kiedy to się nie udaje przeładowuje broń i tym razem strzela do Holmesa.

W międzyczasie trzecia podróżująca w samochodzie osoba zapewnia, że broń nie jest nabita. Po oddaniu strzału oboje uciekają z samochodu, zostawiają krwawiącego 26-latka.

Ostatecznie mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala i obecnie walczy o życie.

Źródło: standard.co.uk/nczas.com