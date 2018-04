Robi się coraz bardziej gorąco. Trump zapowiada, że wyśle wojsko!

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek dziennikarzom w Białym Domu, że ma zamiar wysłać armię na granicę z Meksykiem, by pilnowała jej do czasu, gdy stanie tam mur i zapewni „właściwe bezpieczeństwo” Stanom Zjednoczonym.

„Będziemy robić rzeczy w sposób wojskowy. Dopóki nie będziemy mieli muru i właściwego bezpieczeństwa, będziemy strzec naszej granicy przy pomocy wojska” – oznajmił prezydent i dodał, że jest to „ważny krok”.

Trump, który rozmawiał z dziennikarzami przy okazji spotkania z przywódcami państw bałtyckich, powiedział również, że omawiał ten pomysł z ministrem obrony Jimem Mattisem.

Resort bezpieczeństwa narodowego, Pentagon i Biały Dom nie odpowiedziały na prośby AP o skomentowanie wypowiedzi prezydenta.

Agencja przypomina, że w ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje, iż Trump zabiega, by mur na granicy z Meksykiem sfinansował Pentagon, ponieważ Kongres wyasygnował na jego budowę tylko 1,6 mld dolarów, podczas gdy prezydent domagał się 25 mld USD na początek. Trump potwierdził te doniesienia wpisem na Twitterze.

W środę rzeczniczka Pentagonu Dana White poinformowała, że Trump rozmawiał na ten temat z Mattisem. Nie podała żadnych szczegółów, zastrzegła tylko, że są to „wstępne rozmowy”.

Ministerstwa w USA mają bardzo ograniczone możliwości przesuwania środków budżetowych bez aprobaty Kongresu.

AP przypomina ponadto, że żołnierze czynnej służby w USA nie mogą być angażowani w takie operacje, jak pilnowanie granicy; funkcje takie spełniała okazjonalnie Gwardia Narodowa.

Projekt tego muru, który miał powstrzymać napływ imigrantów, był jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych Trumpa. Prezydent zapowiadał też, że Meksyk zapłaci za jego budowę.

(PAP)