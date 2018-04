Sommer: Wiosenna Konferencja Prawicy. Musisz tam być!

Powoli kończymy przygotowania do corocznej Wiosennej Konferencji Prawicy. A pora jest szczególna, bo wygląda na to, że poparcie udzielane przez Polaków Prawu i Sprawiedliwości dostało pewnej zadyszki i znów rośnie w siłę skrzydło wolnościowe. Tym razem już naprawdę nie możemy tej nowej okazji zmarnować – zwłaszcza że ciągle Polacy chcą prawicy u władzy i chyba zaczynają odkrywać, że obecnie pozostająca u władzy formacja nie ma dostatecznej ideowości ani siły, by wprowadzić program konserwatywny – nie mówiąc już o wolnościowym. Konferencję, która jak zwykle odbędzie się w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy placu Zamkowym w Warszawie, rozpocznie o godz. 11.00 w sobotę 21 kwietnia swoim wystąpieniem Paweł Kukiz, którego zapytam o wizję przyszłości politycznej jego ruchu. Następnie będziemy mieli kącik multimedialny – o 13.00 przy pomocy przekazu telewizyjnego pojawi się Janusz Korwin-Mikke, którego z kolei poproszę o przedstawienie planów politycznych partii Wolność.

Następnie zaprezentujemy film Grzegorza Brauna o Lutrze. Na koniec tej części programu opowiem, jak idą przygotowania do produkcji filmu „Jedwabne – prawdziwa historia”. Około 15.00 wykład o możliwych wariantach rozwoju sytuacji w kraju wygłosi Rafał Ziemkiewicz. A o 17.00 – wykład-niespodzianka. W niedzielę 22 kwietnia konferencję rozpocznie o 11.00 Stanisław Michalkiewicz, który tradycyjnie opowie o narastającym konflikcie żydowsko-polskim i jego konsekwencjach. Następnie, o 13.00, przemówi, przedstawiając wizję przyszłości polskiego konserwatyzmu, Grzegorz Braun. Po nim wystąpienie będzie miał Marian Miszalski. Na 16.00 przewidujemy „truskawkę na torcie” wieczoru, czyli debatę „Konserwatywny liberalizm vs. obiektywizm” w której zmierzą się Grzegorz Braun, Tomasz Kołodziejczuk, Stanisław Krajski i Mateusz Błaszczyk.

Tradycyjnie przez cały czas imprezy będą trwały targi książki prawicowej. Specjalnie na targi przygotowaliśmy premierę ostatniej książki zmarłego w lecie zeszłego roku prof. Bogusława Wolniewicza zatytułowanej „Polska a Żydzi”. Zawiera ona bezcenny wykład na temat sposobu, w jaki wobec Polski prowadzona jest wojna propagandowa. Prof. Wolniewicz szykował tę książkę specjalnie dla naszego wydawnictwa. Niestety nie zdążył już jej ukończyć. W tym numerze „NCz!” publikujemy jeden z esejów zawartych w tej książce, który też nagle urywa się…

Rozpoczyna się kwiecień, czyli ostatni miesiąc zbiórki 1 proc. Proszę wszystkich o wsparcie swoim podatkiem Fundacji Najwyższy Czas. To dzięki Państwa wpłatom jesteśmy w stanie co pół roku organizować Konferencję Prawicy oraz publikować nasze portale wolnosc24.pl i nczas.com. Jak to zrobić? Proszę zerknąć tutaj. Proszę już rezerwować sobie czas na udział w konferencji i do zobaczenia przy placu Zamkowym.