To miał być początek nowej epoki w historii Rosyjskiej Poczty i lot jak Gagarina. Wyszło jak zwykle [VIDEO]

Niezwykle widowiskowo zakończyło się przesłanie pierwszej wysyłki dronem w historii Rosyjskiej Poczty. Po kilkudziesięciu metrach maszyna wyrżnęła w ścianę budynku.

Ten dzień miał rozpocząć nową epokę w historii Rosyjskiej Poczty. Zgodnie z zapowiedziami z 2016 roku do służby wprowadza się drony. Mają one obsługiwać słabo zaludnione tereny głównie na Syberii.

Pierwszy dziewiczy lot drona z przesyłką miał odbyć się w położonym 4,5 tys km. na wschód od Moskwy Ułan – Ude.

Na miejscu epokowego wydarzenia pojawili się przedstawiciele Rosyjskiej Poczty i oficjele z Autonomicznej Republiki Buriacji z prezydentem na czele.

Do maszyny podczepiono niewielką paczkę ślicznie opieczętowaną logiem państwowej poczty. Miała zostać wysłana do podmiejskiej wioski.

Uruchomiono silnik i poszłooooo… zgromadzeni urzędnicy w podziwie unieśli głowy i nim zdążyli je opuścić dron, po kilku sekundach lotu, wyrżnął w ścianę stojącego nieopodal trzy-piętrowego budynku. Maszyna rozpadła się i zwaliła na ziemię wraz z przesyłką.

Rosyjska Poczta od razu zdystansował się od całej historii. Oświadczono, że jej przedstawiciele to tylko przyszli sobie tak popatrzeć jako goście, a dron nie był ich tylko firmy Rudron/Expeditor 3 M, a paczka z logiem, to tylko tak na niby.

Zobacz też: Świąteczna zabawa dla dzieci zmieniła się festyn pazerności w wykonaniu rodziców

Aleksiej Cydienow, prezydent Buriackiej Republiki, który był obecny przy tym epokowym wydarzeniu stwierdził, że to wina sieci wifi, która zakłóciła dziewiczy lot drona. Maszynka kosztowała jedyne 20 tys dolarów.

Niezłomnego ducha Rosjan nic jednak nie złamie.

– Nie zaprzestaniemy prób – powiedział prezydent Cydienow. – Ci,którzy nie ryzykują, nic nie osiągają.

Russia’s first postal drone takes its maiden flight – and crashes straight into a wall. More from @ReutersTV: https://t.co/4WEQdauz4y pic.twitter.com/DerNooFc7K

— Reuters Top News (@Reuters) 3 kwietnia 2018