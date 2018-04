Coraz więcej zwolenników PiS nie rozumie Dudy. Chcą innego prezydenta

Super Express pisze, że w PiS narasta coraz większa krytyka przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Już zawetowanie 2 ustaw sądowych zostało źle przyjęte w obozie PiS. Teraz po prezydenckim wecie już znacznie więcej osób chce, żeby kandydatem PiS w wyborach prezydenckich została Beata Szydło.

Bardzo ostro skomentowała decyzje prezydenta posłanka Krystyna Pawłowicz. Radykalna polityk porównała zawetowanie ustawy degradacyjnej z zawetowaniem prawomocności procesu norymberskiego.

Prezydenta skrytykował też szef gabinetu premiera Marek Suski, który uznał, że „prezydent zrobił krok w stronę elektoratu lewicowo-postkomunistycznego, tych, którzy służyli Rosji”.

Suski uważa, że prezydent mógł ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego, „wskazując, że ma pewne wątpliwości”. „Trybunał może pewne przepisy uchylić albo dać polecenie czy zalecenie Sejmowi do wprowadzenia pewnych poprawek. Takie radykalne weto jest czymś rzeczywiście zaskakującym (…). To zablokowanie choćby moralnego oddzielenia dobra od zła, i argumenty tego typu, że jedni byli bardziej, drudzy mniej winni w walce przeciwko obywatelom, którzy chcieli wolnej Polski, jest moim zdaniem argumentem bardzo kalekim. (…) Szanuję prawo głowy państwa do weta, ale tej decyzji absolutnie nie rozumiem i jestem nią bardzo zawiedziony”.

