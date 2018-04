Cytująca Hitlera mściwa weganka i obrończyni praw zwierząt. Wszystko co wiemy o kobiecie, która chciała zabijać pracowników YouTube

Nasim Aghdam, która we wtorek otworzyła ogień w siedzibie YouTube w San Bruno, pod San Francisco w Kalifornii, mówiła wcześniej swojej rodzinie, że nienawidzi tej firmy – poinformowała w środę agencja Associated Press. Napastniczka postrzeliła trzech pracowników YT po czym odebrała sobie życie.

Nasim Aghdam miała 39 lat, miała azersko-irańskie korzenie, mieszkała w San Diego w Kalifornii, była działaczką na rzecz praw zwierząt i weganką. Prowadziła własną stronę internetową, publikowała filmiki, które promowała między innymi na YT.

Wszystko wskazuje na to, że Aghdam stworzyła co najmniej dwa konta na Instagramie, tam bardzo często posługiwała się językiem ojczystym – perskim. Często powoływała się na Iran i azerską grupę etniczną zamieszkującą głównie w Iranie i sąsiednim Azerbejdżanie.

Na swojej stronie internetowej jedna z wegańskich wspólnot nazywa ją Nasime Sabz i twierdzi, że jest wyznawczynią Bahaizmu, wiary prześladowanej w Iranie. W nagraniach podała też, że kiedyś prowadziła „pogram telewizyjny” w perskojęzycznej stacji.

Policja bada przyczyny ataku. Jak podaje AP, motywem działania kobiety miało być jej odczucie, że została skrzywdzona przez YouTube. Nie ma dowodów na to, że osoby, które zostały postrzelone zostały wcześniej wybrane przez Aghdam.

Kobieta od kilku lat zarzucała You Tubowi, że „filtruje” jej filmiki czego konsekwencją miała być niska liczba odsłon na najnowszych video. Na swojej stronie ostrzegała również, że „dyktatury istnieją we wszystkich krajach”, cytując Adolfa Hitlera, który twierdził, że „nie ma wolności słowa w prawdziwym świecie”.

„Dbają jedynie o osobiste krótkoterminowe zyski i robią wszystko, aby osiągnąć swoje cele, nawet przez oszukiwanie prostych ludzi, ukrywanie prawdy, manipulowanie nauką i wszystkim, narażanie publicznego zdrowia psychicznego i fizycznego, nadużywanie nieludzkich zwierząt, zanieczyszczające środowisko niszczenie wartości rodzinnych, promowanie materializmu i degeneracji seksualnej w imię wolności” – pisała Aghdam. Jej zdaniem celem systemu jakim funkcjonujemy jest „przekształcenie ludzi w zaprogramowane roboty”.

Śledczy zajmujący się incydentem ocenili, że ofiarami kobiety byli przypadkowi pracownicy firmy. Zauważyli jednakże, że sama strzelanina nie wydarzyła się bez powodu. Zdaniem śledczych, to efekt długo żywionych pretensji Aghdam do YouTube.

Pragnący zachować anonimowość przedstawiciel policji poinformował, że w sieci sprawczyni strzelaniny posługiwała się pseudonimem Nasime Sabz. Strona internetowa połączona z tym pseudonimem publicznie krytykowała regulamin serwisu YouTube oraz zasady monetyzacji treści w nim umieszczanych. Zawierała ona również stwierdzenia, że należąca do Google firma YouTube próbuje „karać twórców treści” za niezgodne z linią firmy poglądy.

Pierwsze sygnały o strzelaninie policja z San Bruno odebrała we wtorek ok. godz. 12.45 czasu lokalnego (21.45 czasu polskiego). Aghdam wtargnęła w porze lunchu na patio siedziby YT. Tam otworzyła ogień do dwóch kobiet i jednego mężczyzny. 36-latek w stanie krytycznym trafił do szpitala, stan 32-letniej kobiety jest ciężki.

