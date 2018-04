To nie fotomontaż! To typowy park w niemieckim mieście. A gdzie Niemcy? W pracy [VIDEO]

W mediach społecznościowych pojawiły się filmiki i zdjęcia pokazujące jak tłumy gości zaproszonych swego czasu przez Angelę Merkel, dziś wylegują się w hamburskich parkach. Arabscy przybysze rozpaczliwie wyczekują promieni słonecznych, których w swoich stronach mieli pod dostatkiem, a co robią w tym czasie rodowici Niemcy?

Właściwie to dokładnie nie wiadomo. Z nagrań wynika, że próżno szukać typowych Niemców na miejskich skwerach. Można się tylko domyślać, że jak to bywa w cywilizowanym świecie, większość z nich pracuje.

A Niemcy muszą teraz pracować znacznie intensywniej. Przyszło im przecież utrzymywać nie tylko siebie i swoje rodziny, ale także swoich jakże potrzebujących pomocy „uchodźców”, którzy pogrążeni w nostalgii szukają ukojenia na łonie natury. Jak tu się nad nimi nie litować…

Obrazy z Hamburga poruszyły internautów. Świat powoli zaczyna zauważać co tak naprawdę stało się nad Renem. „Co się dzieje z Niemcami, wszystko z Wami ok?” – pyta jeden z nich.

Niemcy są najwyraźniej niezrównoważeni i podpadają ze skrajności w skrajność. Jeszcze 70 lat temu ten naród uważał się za „rasę panów…”, a już w trzy pokolenia zmienili się w „rasę parobków” harujących na tzw. uchodźców, a to wszystko na rodzimej ziemi potomków tych „dumnych” i aspirujących od tysiąca lat do przewodzenia w Europie Niemców. A teraz nie mają nawet czasu zapalić w pracy fajki… Arbeit! Arbeit! Ktoś musi, żeby nie musiał ktoś.

„To bardzo źle… źle dla Niemiec! Myślę, że imigranci prędzej czy później przejmą ich miasta. A Niemcy przeniosą się na wsie, na obszary mniej atrakcyjne dla imigrantów” – stwierdził pewien twitterowicz. Najtrafniej odniósł się do załączonych obrazków jeszcze inny, „Gremanistan” – stwierdził i trafił w samo sedno.

Zobacz: Uwaga! Bank ostrzega przed złodziejami. „Nigdy nie prosimy o podanie tego rodzaju danych”

🆘‼😱🔥 #Germany : The romantic ambience of spring in a city park of a german city. Germany will change dramatically, just like the many other European countries. pic.twitter.com/xeJsCdMq9o

🆘‼😱🔥 This is not Islamabad, Istanbul or Teheran, but a lazy spring evening in one of the urban parks in the German city of #Hamburg! Can you still feel good in your own country? Do not worry, this feel-good romance will be available soon in your area! pic.twitter.com/pMvbtGe1CK

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) April 4, 2018