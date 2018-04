Uwaga! Wraz z ciepłą aurą nadejdą burze. Zagrzmi już dzisiaj. Możliwy grad, ulewny deszcz i silniejsze podmuchy wiatru

Wreszcie nad Polskę zaczęło napływać ciepłe powietrze! To cieszy, ale wraz z nim rozpoczyna się sezon burzowy. Już dzisiaj zagrzmi i silniej powieje na zachodzie kraju. Możliwy jest także opad gradu.

Jak informują na swojej stronie Polscy Łowcy Burz „nad Polskę napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie znad południowej części kontynentu.

Jednocześnie od zachodu zbliży się pofalowany front atmosferyczny związany z wielocentrycznym niżem znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego. Przed frontem dojdzie do zwiększenia chwiejności, co zaowocuje burzami, szczególnie na terenie Niemiec, ale także nad Polską wieczorem możliwe jest ich wystąpienie.

W ciągu dnia przeważać będzie zachmurzenie małe do umiarkowanego. Dopiero wieczorem prognozowany jest wzrost zachmurzenia. Warunki sprzyjające konwekcji wystąpią nad Niemcami i tam też burze rozwiną się w godzinach popołudniowych. Chwiejność do 500-800J/kg, a lokalnie więcej oraz podwyższony uskok prędkościowy wiatru spowodują, że burze będą mogły się łączyć w niewielkie klastry bądź małych rozmiarów układ konwekcyjny.

Nad Polską burze mogą się pojawić dopiero wieczorem w pierwszej części nocy. Największe ryzyko ich wystąpienia dotyczy obszarów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej oraz woj.zachodniopomorskiego. Głównym zjawiskiem towarzyszącym będą jutro ulewne opady deszczu, do 15-25mm. Lokalnie pojawi się także silny wiatr (do 70-80km/h), spaść może też drobny grad, do 1,5cm średnicy (nieco większy prognozowany jest w Niemczech).

Burze będą słabnąć w nocy, ale i tak pozostaną po nich intensywne opady deszczu, które przemieszczać się będą głównie nad Pomorzem.”

Źródło: lowcyburz.pl