Napięcie wojenne pomiędzy Atenami a Ankarą. Grecja wysyła wojsko na granice. „Turcja to wróg, który nas prowokuje! Jeśli mają odwagę, niech ośmielą się odebrać nam choć jeden centymetr naszego terytorium”

Grecki minister obrony narodowej Panos Kammenos oznajmił, że 7 tys. żołnierzy zostanie skierowanych na wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego i i na tereny przy granicy z Turcją – podaje w czwartek turecki dziennik „Hurriyet”.

Zapowiedź ta padła w środę, w czasie wzmożonego napięcia na linii Ateny-Ankara.

Kammenos określił Turcję jako „wroga, który nadal nas prowokuje” i ogłosił, że nakazał wysłanie 3,5 tys. dodatkowych żołnierzy na wyspy na Morzu Egejskim i kolejne 3,5 tys. na tereny przygraniczne na północnym wschodzie Grecji.

„Jeśli mają odwagę, niech ośmielą się odebrać nam choć jeden centymetr naszego terytorium (…), a zjednoczeni Grecy ich rozgromią” – powiedział Kammenos podczas ćwiczeń rezerwistów na wyspie Ikaria, we wschodniej części Morza Egejskiego.

„Cały naród grecki musi być czujny, stawiając czoło przeciwnikowi, wrogowi, który nas nadal prowokuje” – powiedział Kammenos.

„Nie boimy się i nie padniemy na kolana z powodu ich prowokacji, gróźb i obelg. One tylko czynią nas silniejszymi” – dodał.

Kammenos stoi na czele niewielkiej prawicowej partii Niezależni Grecy, która jest koalicyjnym partnerem w rządzie lewicowego premiera Aleksisa Ciprasa.

Spór Grecji i Turcji dotyczy granic na Morzu Egejskim, a także poszukiwań podmorskich złóż gazu ziemnego w wodach u wybrzeży podzielonego od 1974 roku Cypru.

Ankara i Ateny roszczą sobie prawa do niezamieszkanych wysp archipelagu Dodekanez, leżących w odległości 3 km od najbliższej wyspy Grecji i 7 km od tureckiego wybrzeża. W styczniu 1996 roku w tej części Morza Egejskiego doszło do poważnego kryzysu, który omal nie doprowadził do konfliktu zbrojnego.

W połowie lutego w pobliżu skalistej wysepki Imia (po turecku Kardak) okręt patrolowy tureckiej straży przybrzeżnej staranował łódź greckiej straży przybrzeżnej, uszkadzając rufę jednostki.

Relacje między krajami pogorszyły się po 1 marca, po aresztowaniu dwóch greckich żołnierzy, którzy patrolując granicę z Turcją przypadkowo weszli na terytorium tego kraju, gubiąc drogę z powodu złych warunków atmosferycznych. Są przetrzymywani w Turcji. (PAP)