Oto dowód na umysłową degenerację ludzkości. Wyzywają się na pojedynek i wciągają to przez nos… [VIDEO]

Patrząc na to się dzieje w internecie można odnieść wrażenie, że ludzkość cofa się w rozwoju. Na serwisie YouTube rekordy popularności bije nowy, wyjątkowo głupi tzw. „challenge”. Nastolatki i nie tylko wyzywają się na pojedynek we wciąganiu… prezerwatyw nosem. Tak to nie żart. W USA to tak duży problem, że nauczyciele tłumaczą na lekcjach o szkodliwości takiego działania.

Wyzwanie pod tytułem „snorting condoms” zaczęło być ostatnio bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych.

Jak pisze se.pl lekarze w USA ostrzegają, że takie praktyki są bardzo niebezpieczne. Połknięcie kondoma może spowodować bowiem problemy z oddychaniem, a nawet zapadnięcie się płuc.

Sprawa jest na tyle poważna, że nauczyciele zaczęli mówić uczniom na lekcjach o szkodliwości tej zabawy.

Ten durny „challenge” – wciągania prezerwatyw przez nos – zaczął się już parę lat temu. Rozpowszechnili go prawdopodobnie znani youtuberzy, którzy wzbudzali zainteresowanie poprzez tego typu „inteligentne” wyzwania. Internauci zauważyli, że trend ostatnio się nasilił.

Jak komentują prawicowi dziennikarze nastolatkom znudziło się już połykanie tabletek do zmywarek i przerzucili się na kondomy.

W mediach społecznościowych jest pełno filmików pokazujących, jak dzieciaki wciągają prezerwatywę nosem, a później wyciągają ją przez usta. Często filmy z tym „wyzwaniem” mają milionowe wyświetlenia! Przykładem mogą być tacy youtuberzy jak LA: Beast czy GloZzel Green.

Lekarze alarmują, że taka zabawa stwarza ryzyko zadławienia się i zablokowania oddechu.

From munching Tide Pods to now snorting condoms.

This is the generation that is screeching at us about gun control?

While idiots like @tribelaw push for the voting age to be lowered!

This is the intelligence level of the left.

Thank God for Trump 🇺🇸

https://t.co/q8pIW8wS1l

— 🍃 V 🍃 (@vannsmole) April 2, 2018