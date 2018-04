Adwokat Komendy o zadośćuczynieniu: „To będzie najwyższa kwota w historii Polski”. Zobacz, ile może dostać

Adwokat Tomasz Komendy, który przesiedział 18 lat w więzieniu, podał jakiej kwoty można się spodziewać jako zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie jego klienta.

Tomasz Komenda jest reprezentowany przez mecenasa Zbigniewa Ćwiąkalskiego, bardzo znanego adwokata i byłego ministra sprawiedliwości.

Mecenas dał do zrozumienia, że żądanie, z jakim wystąpi dla swojego klienta, jak powiedział Super Expressowi – „będzie najwyższą kwotą w historii Polski”.

„Dokładnej kwoty jeszcze nie podam, ale na pewno będzie wielomilionowa” – powiedział ex-minister.

Zbigniew Ćwiąkalski dodał: „Dowiedziałem się, że jakiś czas temu mężczyzna, który niewinnie spędził w więzieniu 12 lat, dostał 3 mln. Mój klient za kratami spędził sześć lat dłużej”.

Jednak 3 mln dla Komendy to za mało, bo mecenas zapowiada, że odszkodowanie dla jego klienta będzie znacznie wyższe. – To będzie najwyższe odszkodowanie w historii Polski – mówi. Gdyby kwota miała być proporcjonalna byłoby to 4,5 mln.

Na razie Tomasz Komenda jest formalnie ciągle skazany. 16 maja Sąd Najwyższy wyda orzeczenie albo uniewinniające go, albo skierowujące sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sam Tomasz Komenda obecnie przebywa na wolności. Mecenas Ćwiąkalski mówi:

„Powoli dochodzi do siebie. Pan Tomasz ma wiele szczęścia, że ma taką rodzinę, która nigdy się od niego nie odwróciła, która wspiera go na każdym kroku”. – mówi nam Ćwiąkalski.

Komenda został skazany na 18 lat więzienia za zbrodnie (morderstwo i gwałt), których nie popełnił.

W areszcie siedzi teraz domniemany sprawca zbrodni, Ireneusz M. On też nie przyznaje się do winy. Śledczy wciąż szukają pozostałych gwałcicieli. Na wolności może być ich nawet dwóch.

Źródło: Super Express