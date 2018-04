Co on zrobił?! Conor McGregor zachował się jak zwykły bandyta! Ranni zawodnicy UFC, odwołane walki, McGregor w rękach policji [VIDEO]

Co on zrobił?! Conor McGregor zdemolował zaplecze i zaatakował autobus z zawodnikami UFC. Wśród nich była Polka Karolina Kowalkiewicz. Irlandczyk wraz ze swoim zespołem postanowił wyładować złość i brutalnie zaatakować swojego przeciwnika. To jak rzuca wózkiem w autobus zarejestrowano na smartfonach.

Jak podaje Daily Mail do zdarzenia doszło po konferencji z udziałem Joanny Jędrzejczyk i Karoliny Kowalkiewicz, ale też innych bohaterów gali UFC w Nowym Jorku. Conor McGregor wpadł na medialny trening i chciał brutalnie wyrównać rachunki z Khabibem Nurmagomedovem.

Czytaj też: Stanisław Michalkiewicz w szpitalu. Nowe informacje

Gdy Irlandczyk zorientował się, że Awarczyk z republiki Dagastanu (Federacja Rosyjska) jest w jednym z autobusów, wpadł w furię. Nie opanował swojego gniewu i rzucił się ze swoimi ziomkami na autobusy zawodników UFC.

W autokarze, zaatakowanym przez ekipę Conora McGregora była Karolina Kowalkiewicz. Polka w Nowym Jorku szykuje się do UFC 223.

-„Oni brali małe wózki widłowe, co ważą pewnie z kilkadziesiąt kilo czy chwytali za barierki i ciskali tym w okna. Gdyby Karolina w pewnym momencie się nie przesiadła, dostałaby krzesłem” – powiedział dla Sport.pl trener Karoliny Kowalkiewicz, który był z nią w autokarze.

W związku z zamieszaniem na miejsce przyjechała policja, ale McGregor zdołał uciec. W awanturze brał udział również zawodnik z teamu McGregora Artem Lobov. Władze UFC zdecydowały o anulowaniu jego walki z Alexem Caceresem.

Dana White, szef UFC, na gorąco nazwał to „najbardziej odrażającym wydarzeniem w historii organizacji”.

Federacja UFC w oświadczeniu poinformowała, że Chiesa został wycofany z sobotniej gali, w której miał zmierzyć się z Anthonym Pettisem. Komisja Sportowa stanu Nowy Jork oraz sztab medyczny UFC uznały, że Amerykanin nie jest zdolny do walki. To samo dotyczy Raya Borga. On miał stawić czoło Brandonowi Moreno.

Lobov, który również brał udział w incydencie, został usunięty z karty walk UFC 223. Przeciwnikiem „Rosyjski Młot” miał stoczyć pojedynek z Aleksem Caceresem.

Sam Conor w końcu został zatrzymany przez policję i postawiono mu szereg zarzutów. Dana White zapytany przez reportera TMZ, czy zamierza zwolnić McGregora, odpowiedział:

-„To coś znacznie większego niż zwolnienie go. Jestem bardzo zawiedziony, bo on jest jedną z naszych największych gwiazd. Nie będzie walczył, idzie do więzienia. Otrzyma mnóstwo pozwów.”

Czy kariera jednego z najbardziej rozpoznawalnych zawodników mieszanych sztuk walki dobiegnie końca? Zobaczymy.

Poniżej nagrania.

yoooooo… first time seeing this one. Conor has legit lost his mind. pic.twitter.com/XcLFd2FIMo — caposa (@Grabaka_Hitman) April 5, 2018

😱 @feliceherrig gets footage of Conor McGregor allegedly wreaking havoc in the loading dock of the Barclays Center ahead of #UFC223 #conormcgregor pic.twitter.com/2WQiYCZxul — MMAFighting.com (@MMAFighting) April 5, 2018

Przeczytaj też: Coś bardzo złego dzieje się w Londynie. Niespotykana plaga nożowników. W jedno popołudnie aż 6 nastolatków zostało dźgniętych nożem

Nczas.com/ Daily Mail/ Sport.pl/ wprost.pl