Niezapomniany „San Escobar” nagrodzony. „Srebne usta” dla Witolda Waszczykowskiego

Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski „wygrał” tegoroczny plebiscyt radiowej Trójki „Srebrne Usta” na najbardziej zaskakujące i zabawne wypowiedzi polityków. Drugie miejsce zajął Sławomir Neumann, trzecie – Jarosław Kaczyński.

„Laureatów” wybierali słuchacze.

Waszczykowski „pokonał” innych współzawodników wypowiedzią o spotkaniu z ministrem nieistniejącego państwa San Escobar.

Ówczesny szef MSZ powiedział: „Mamy okazję prawie do dwudziestu spotkań odbyć z różnymi ministrami. Z niektórymi, jak np. na Karaibach, po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, np. z takimi krajami jak San Escobar albo Belize, a każdy z tych krajów to jest dodatkowy głos w Radzie, w Zgromadzeniu Ogólnym, tutaj w ONZ”.

Waszczykowski wyprzedził przewodniczącego klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann, który powiedział: „Jesteście rządem Pinokiów, codziennie wam te nosy się wydłużają. Zachowujecie się tak, jak byście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę – kłamać rano, kłamać w dzień, kłamać wieczorem – a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie, siedzi wasz mistrz, Dżepetto. On to zrobił, on to zrobił… On was wszystkich stworzył. I wystrugał”.

Trzecie miejsce zajął prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego za bardzo sofistyczną wypowiedź w Sejmie: „Przypuszczam – nie jestem pewien – ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii – fałszywa świadomość”.

„Srebrne Usta” to plebiscyt Programu 3 Polskiego Radia, w którym słuchacze wybierają „zdumiewające” wypowiedzi polskich polityków.

W poprzednich edycjach zdobywcami „Srebrnych Ust” byli czołowi polscy politycy m.in.: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Lech Wałęsa, Janusz Korwin-Mikke, Władysław Bartoszewski, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Waldemar Pawlak, Ryszard Petru, Jan Maria Rokita, Nelli Rokita, Zyta Gilowska, John Abraham Godson, Grzegorz Kołodko, Marek Sawicki.

Źródło: TVP Info