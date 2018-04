Słynna amerykańska gwiazda stworzyła linię kosmetyczną z polską firmą

Jennifer Lopez to swego czasu niekwestionowana światowa liderka w branży rozrywkowej. Aktorka i piosenkarka. Lopez właśnie wraz z polską firmą Inglot z Przemyśla stworzyła nową linię kosmetyczną. To kolekcja J.Lo x Inglot.

Ona składa się z 70 produktów. To m.in. pudry, pomadki do ust, cienie do powiek.

Jennifer Lopez powiedziała, że limitowana kolekcja, którą stworzyła wspólnie z polską marką Inglot, jest pełna jej must-have makijażowych w ulubionych kolorach. W ofercie będzie można znaleźć kolorowe kosmetyki: maskary, pomadki, róże do policzków, cienie do powiek i oczywiście bronzery.

Okrętem flagowym kolekcji mają być palety makijażowe, które pozwolą stworzyć własny zestaw.

Premiera kolekcji przewidziano na 26 kwietnia. Tego samego dnia kosmetyki trafią do sprzedaży.

Firma Inglot, tworząc wspólną linię kosmetyczną z jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek w świecie, może liczyć na olbrzymi wzrost popularności.

Inglot to polska marka dostępna niemal na całym świecie. Jest oficjalnym partnerem Nowojorskiego Tygodnia Mody.

Źródło: TVP Info