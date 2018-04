„Solidarność” znów szaleje! „Całkowite opodatkowanie umów zlecenie”. Skutki będą katastrofalne

„Solidarność” znów szaleje! Szef związkowców, Piotr Duda, porozumiał się z Federacją Przedsiębiorców Polskich w sprawie reform rynku pracy. Postulaty, oczywiście socjalistyczne, mają trafić na biurko premiera Mateusza Morawieckiego.

Czy po zakazie handlu, „Solidarność” przeforsuje kolejne socjalistyczne zmiany w prawie? Tym razem reforma dotyczyć prawa pracy.

Głównym pomysłem jest całkowite opodatkowania umów zlecenie, które jak twierdzą związkowcy są „nadużywane” przez „złych i okrutnych kapitalistów”, byle tylko wyzyskiwać pracownika. Oczywiście w tej nowomowie chodzi o ukrycie prawdziwego celu zmian – zabrania większej ilości pieniędzy podatnikom.

Ujednolicenie zasad przyczyni się nie tylko do zwiększenia podstawy naliczania wysokości przyszłej emerytury, ale również uczyni prawo przejrzystym i równym dla wszystkich uczestników rynku – powiedział Piotr Duda.

Jednocześnie nowe przepisy mają gwarantować, że nie spadnie wypłata netto pracowników – pracodawcy będą musieli więc płacić więcej, a to co pracownicy dostaną ponad stan, pójdzie prosto do niewydolnego ZUS-u.

Oczywiście wzrost kosztów pracy przyczyni się do wzrostu cen wielu produktów i usług, przy czym płaca netto pracowników nie wzrośnie. Za te same zarobki będą mogli kupić mniej, ale za to część ich wynagrodzenia będą trafiać do ZUS.

Źródło: gazeta.pl/nczas.com