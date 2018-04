To przełom! Facebook stanie przed polskim sądem za dyskryminację i cenzurowanie. Wielki sukces Reduty Dobrego Imienia

Reduta Dobrego Imienia dopięła swego. Postawi przed sądem w Polsce Facebooka za dyskryminacyjne praktyki.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, prawomocnie uznał, że sprawa przeciwko Facebook Irlandia i Facebook USA o naruszenie godności poprzez dyskryminację na tle narodowościowym, światopoglądowym i religijnym oraz cenzurę będzie rozpatrywana w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

W oświadczeniu opublikowanym na portalu Reduty Dobrego imienia – anti-defamation.pl czytamy:

W odpowiedzi na liczne zawiadomienia o blokowaniu profili katolickich i narodowościowych, a także tolerowaniu treści nawiązujących do symboli komunistycznych, były prezes Reduty Dobrego Imienia złożył w grudniu 2016 r. pozew przeciwko spółce Facebook. Facebook od początku kwestionował możliwość wytaczania sporu w Polsce.

Wczoraj do prawnika dotarły dokumenty z Sądu Apelacyjnego, w których sąd przychylił się do zażalenia RDI i ostatecznie prawomocnie oświadczył, że sprawa będzie rozpoznawana w Warszawie. Od tego postanowienia nie ma już żadnego odwołania ani zażalenia. To potwierdzenie i sygnał, że w Polsce nasze sądy mogą i powinny rozpoznawać sprawy o naruszenie dóbr osobistych Polaków przez zagraniczne podmioty.

Pozew przeciwko Facebookowi złożył ówczesny prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski.

W swoich regulaminach Facebook zastrzegł, że sądem właściwym do rozstrzygania pozwów wobec portalu jest sąd w Kalifornii. Polska jest kolejnym państwem, które uznało, że zapis ten nie ma mocy obowiązującej. Kilka miesięcy temu Sąd najwyższy Izraela także uznał, że Facebook może być pozwany przed sąd w Izraelu.

