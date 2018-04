Czy prezydent Duda zawetuje ustawę o obniżce płac posłów? Jest jasne stanowisko

Projekt zakłądający obniżenie o 20 procent pensji polskich parlamenarzystów trafi wkrótce do Sejmu. Czy prezydent Duda zgłosi weto? Stanowczo zaprzecza temu Andrzej Dera Myślę, że pan prezydent – w skromności i wstrzemięźliwości – nie będzie wetował – zapewnia.

Będący gościem w radiowej Trójce Dera został zapytany czy w Kancelarii Prezydenta RP zakładane są obniżki pensji lub przekazanie przez ministrów nagród na cele charytatywne.

Pan prezydent zostawia to w gestii ministrów. Każdy z nas sam podejmie decyzję, co z tym zrobić i jak zrobić. Takie są ustalenia, jeżeli chodzi o kancelarię prezydenta. Pan prezydent powiedział, żeby każdy we własnym sumieniu zadecydował i każdy z nas podejmie takową decyzję – odpowiedział.

Zdaniem Dery prezydent podpisze zakładającą obniżkę wynagrodzeń posłów. Myślę, że pan prezydent w skromności i wstrzemięźliwości nie będzie wetował (ustawy) – zapewanił.

Szef PiS, Jarosław Kaczyński oświadczył wczoraj, że Komitet Polityczny PiS ustalił na jego wniosek, że w Sejmie zostanie złożony projekt przewidujący obniżenie o 20 proc. pensji poselskich i senatorskich. Wprowadzone mają być także „nowe limity obniżające” wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców.

Prezes nie omieszkał również wspomnieć, że budzące w ostatnich dniach emocje nagrody, ministrowie postanowili przekazać na rzecz Caritasu.

Źródło: niezalezna.pl/nczas.com