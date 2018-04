Dla prezesa wszystko? Tak posłowie bronią obniżki swoich zarobków. Wydają się zaskakująco zadowoleni

Jarosław Kaczyński zapowiedział obniżkę pensji posłów o 20 procent. Po tych słowach prezesa PiS pojawiły się reakcje posłów partii, którzy wydają się być zadowoleni z tego, że będą zarabiać mniej.

Temat zarobków polityków budzi ogromne kontrowersje, jednak ani ministrowie ani posłowie nie zarabiają w Polsce szczególnie dużo. Jeszcze bardziej dziwić i śmieszyć może reakcja posłów partii rządzącej.

Ile osób może cieszyć się z tego, że obetną im pensje o 20 procent? Uważam tę decyzję za słuszną – mówi poseł Leszek Galemba.

Do polityki nie idzie się po pieniądze, tylko idzie się służyć ludziom i narodowi – dodaje. Stanisław Pięta z kolei mówi: To, co powiedział pan prezes, jest święte.

Jestem przekonany, że parlamentarzyści docenią troskę pana prezesa o finanse państwowe i zagłosują zgodnie z jego rekomendacją – tłumaczy. Szkoda, że pan prezes aż tak nie troszczy się o te finanse, kiedy chodzi o rozdawnictwo socjalne.

Nie widzę problemu, bo gdybym myślał wyłącznie przez pryzmat zarobków, to pewnie w dalszym ciągu byłbym w pełni praktykującym lekarzem, a nie posłem – uważa Tomasz Latos.

To na pewno trudna decyzja, ale jest przede wszystkim odpowiedzią na odczucia społeczne – mówi natomiast Tadeusz Cymański.

Jak widzę i czytam o posłach i ministrach PiS, którzy cieszą się, że dostaną mniej kasy, a przecież jeszcze nie dawno brali i chcieli tej kasy więcej, to, zachowując proporcje, przypomina mi to tych stalinowskich działaczy, którzy stając pod ścianką krzyczeli: za Stalina! — Tomasz Sommer (@1972tomek) April 7, 2018

😂😂😂 Muszę anulować karnet na siłownię. Po czytaniu takich wypowiedzi to do lata będę miał sześciopak na brzuchu jak nic! 😀 https://t.co/1rBp4GyQeU — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) April 7, 2018

Źródło: NaTemat/NCzas