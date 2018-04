Miasto niepoprawne politycznie. „Nasi obywatele są uzbrojeni. Jeżeli kogoś zabijesz, my zabijemy Ciebie”

Znak w Georgii, na wjeździe do Harris County, ostrzega, że mieszkańcy regionu są uzbrojeni. Nasi obywatele przechowują broń – głosi znak przy głównej drodze.

Nasi obywatele przechowują broń. Jeżeli kogoś zabijesz, my możemy zabić Ciebie. Mamy tylko JEDNO więzienie i 356 cmentarzy – mogą przeczytać przyjeżdżający do miasta.

Odpowiedzialny za postawienie znaku jest szeryf Mike Jolley. Po tym jak wystawił ten napis przy wjeździe do miasta, Harris County zostało określone w mediach jako „niepoprawne politycznie”.

Jolley w wywiadzie dla Fox News powiedział, że „nie obchodzi go to, czy ktoś poczuł się urażony”. Każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, ale jeżeli kogoś to obrażać, to może jest w niewłaściwym kraju – wytłumaczył.

