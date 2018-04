Nowe przepisy. Potężna grzywna, a nawet więzienie za przeglądanie telefonu współmałżonka

Brak zaufania towarzyszy wielu parom. Często takie przypadki kończą się wertowaniem informacji zapisanych w telefonie współmałżonka. Już niedługo takie postępowanie będzie nielegalne.

Na szczęście nie w Polsce, nasi rodzimi zazdrośnicy mogą czuć się dalej bezkarni. To w Arabii Saudyjskiej chcą, żeby za przeglądanie telefonu współmałżonka groziła kara grzywny lub nawet aresztu.

Wedle nowych przepisów: „przeglądanie, przechwytywanie lub odbieranie danych przesyłanych za pośrednictwem sieci informacyjnej, lub komputera bez uzasadnionego upoważnienia jest zabronione”.

Śmiałkowie, którzy nie dostosują się do nowych przepisów słono zapłacą za swoją zuchwałość. Za przeglądanie telefonu męża lub żony będzie grozić do 133 tys. dol grzywny i nawet do roku pozbawienia wolności.

Drastyczne przepisy to pokłosie modernizowania swojego państwa przez księcia Arabii Saudyjskiej zgodnie z założeniami planu Vision 2030. Cyberbezpieczeństwo jest jednym z jego głównych punktów.

Źródło: businessinsider.pl