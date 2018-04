Nowy pomysł na terrorystów. To będą z nimi robić we Włoszech

16-letni Włoch, z pochodzenia Algierczyk, będzie poddany procesowi deradykalizacji – zdecydowała policja i prokuratura trybunału dla nieletnich po analizie znalezionych u niego materiałów propagandowych Państwa Islamskiego. To pierwsza taka decyzja we Włoszech.

W sobotę media poinformowały o postawieniu zarzutów nieletniemu obywatelowi Włoch z Triestu, który za pośrednictwem internetowych komunikatorów rozpowszechniał treści propagandowe Państwa Islamskiego (IS) po arabsku i przetłumaczone na włoski. Były wśród nich apele o dokonywanie zamachów.

Z prowadzonych przez niego rozmów wynika, że także sam chciał dokonać zamachu w swojej szkole. Śledztwo przeciw nieletniemu prowadziła od 2016 roku komórka policji do walki z cyberterroryzmem i prokuratura antyterrorystyczna.

Zobacz też: Coś bardzo złego dzieje się w Londynie. Niespotykana plaga nożowników. W jedno popołudnie aż 6 nastolatków zostało dźgniętych nożem

W toku dochodzenia ustalono istnienie internetowego kanału „Khalifah News Italy”, za pośrednictwem którego uczeń komunikował się innymi sympatykami dżihadystów.

Wobec 16-latka po raz pierwszy we Włoszech podjęto decyzję o poddaniu go deradykalizacji pod kierunkiem wyznaczonego do tego zadania imama po to, by – jak wyjaśniono – miał możliwość szerszego spojrzenia na islam.

Zobacz też: Partia Islam chce zaprowadzić szariat w Belgii. Właśnie szykuje się na wybory