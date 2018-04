Potworny kryzys „Gazety Wyborczej”. Michnik sprzedaje gazetę za grosze

Ostatni rok nie był pomyślny dla Agory i „Gazety Wyborczej”. Wiele wskazuje na to, że i ten nie zapowiada się najlepiej. By ratować gazetę, sprzedaje się jej egzemplarze dosłownie za grosze.

Wyniki sprzedaży Gazety ze stycznia zaliczają się do najgorszych od lat a liczba czytelników nieustannie spada. Styczniowe notowania należą do rekordowych bowiem jest to pierwszy przypadek w historii gazety, kiedy wynik sprzedaży wynosił poniżej 100 tys. egzemplarzy.

By ratować gazetę i zatrzymać przy sobie czytelników, Wyborcza postanowiła ogłosić wiosenną sprzedaż. Przy zakupie prenumeraty kwartalnej pojedynczy egzemplarz kosztuje… trochę ponad 40 gr.

Nie ulega wątpliwości, że wydawnictwo zmaga się z poważnym problemem.

