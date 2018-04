Tragiczna pomyłka w szpitalu. 28-latka zmarła tuż po zabiegu. „Substancje w niemal identycznych fiolkach”

28 latka zmarła tuż po tym, jak trakcie przeprowadzanego zabiegu medycznego przez pomyłkę podano jej w kroplówce formalinę. Nim lekarze się zorientowali było już za późno.

Do tragedii doszło w szpitalu w Uljanowsku, w Rosji. W trakcie operacji lekarze omyłkowo podali kobiecie w kroplówce formalinę, substancję używaną do wypalania cyst i brodawek bądź odkażania preparatów biologicznych. Nim personel zorientował się, co się stało, było już za późno.

Pacjentkę przetransportowano do Moskwy, gdzie w specjalistycznej klinice przez kilka dni lekarze walczyli o jej życie. Niestety, kobieta zmarła w czwartek, 5 kwietnia.

Wszyscy uczestnicy niefortunnej operacji zostali zwolnieni z pracy. Dyrektor placówki w Uljanowsku złożył kondolencje rodzinie zmarłej pacjentki oraz przeprosił za całe zajście zapewniając, że winni poniosą konsekwencje.

Prokuratura oraz policja prowadzą śledztwo w sprawie. Biegli sprawdzą w jaki sposób doszło do tragicznej pomyłki. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na to, że kroplówki zostały zamienione. Zmarła miała otrzymać wlew z soli fizjologicznych. Obie substancje znajdowały się w niemal identycznych fiolkach.

Zobacz także: Arnold Schwarzenegger trafił do szpitala. Jego życie było zagrożone. Przeszedł operację na otwartym sercu