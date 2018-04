Wiele ofiar śmiertelnych. Autobus wiozący nastolatków zderzył się z ciężarówką [FOTO]

Do tragicznego wypadku autobusu wiozącego juniorską drużynę hokeistów doszło w Saskatchewan. Autobus zderzył się z ciężarówką.

Informacje o wypadku w Kanadzie podało CBS News. Nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie ofiar przyniesie tragiczny wypadek.

Według najnowszych informacji będzie wiele ofiar śmiertelnych, jednak część nastolatków przeżyła wypadek. Drużyna hokeistów jechała na mecz fazy play-off.

Jest bardzo dużo ofiar śmiertelnych. Cała nasza społeczność jest w szoku – mówi Kevin Garinger, prezes klubu Humboldt Broncos.

This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. STARS dispatched, RCMP on scene. #sask #SJHL pic.twitter.com/vp4jbC8pUz

— Chris Vandenbreekel (@Vandecision) April 7, 2018