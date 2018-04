CIA wywiezie i ukryje Skripala i jego córkę? Brytyjska prasa donosi o współpracy wywiadów

Brytyjska gazeta „Sunday Times” poinformowała w niedzielę, że były pułkownik GRU i współpracownik brytyjskiego wywiadu Siergiej Skripal oraz jego córka dostaną propozycje przeniesienia do USA, gdzie w wyniku współpracy MI6 i CIA otrzymaliby nową tożsamość.

Skripalowie stali się ofiarami ataku w angielskiej miejscowości Salisbury, gdzie 4 marca br. stracili przytomność po kontakcie ze środkiem paralityczno-drgawkowym typu Nowiczok. Brytyjskie władze oskarżyły o próbę ich zabójstwa Rosję, co doprowadziło do najpoważniejszego kryzysu dyplomatycznego w relacjach między oboma państwami od zakończenia zimnej wojny.

Jak podał „Sunday Times”, choć Siergiej i Julia Skripal wciąż pozostają w szpitalu, to w związku z poprawiającym się ich stanem zdrowia, brytyjskie służby rozpoczęły planowanie tego, w jaki sposób zagwarantować im bezpieczeństwo w przyszłości. Oficerowie brytyjskiego wywiadu MI6 rozmawiali na ten temat m.in. ze swoimi odpowiednikami z amerykańskiej CIA, którzy zaoferowali relokację do Stanów Zjednoczonych pod nowymi nazwiskami.

Źródło gazety zaznaczyło, że „oczywistym miejscem na ich przesiedlenie są Stany Zjednoczone, gdzie będzie mniej prawdopodobne, że ktoś będzie próbował ich zabić i będzie ich łatwiej chronić”. Jak dodało, brane pod uwagę są także pozostałe kraje wchodzące w skład tzw. sojuszu wywiadowczego pięciorga oczu (The Five Eyes), tj. Australia, Kanada i Nowa Zelandia.

Jednocześnie dziennikarze opisali rosnącą presję na kancelarię premier Theresy May w sprawie ujawnienia większej liczby szczegółów dotyczących ataku w Salisbury, aby upewnić opinię publiczną co do odpowiedzialności Rosji za próbę zabójstwa Skripala w obawie o to, że propagandowe wysiłki Kremla, poddające w wątpliwość ustalenia brytyjskich śledczych, mogą przynieść efekty.

