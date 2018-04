Joanna Jędrzejczyk wypunktowana przez Rose Namajunas na gali UFC

Joanna Jędrzejczyk w rewanżowej walce niestety musiała uznać wyższość Amerykanki Rose Namajunas. Po pięciorundowym starciu Polka przegrała na punkty.

Jędrzejczyk rozpoczęła walkę dobrze, od lewych prostych i niskich kopnięć. Rose trzymała dystans czekając na okazję do kontry. Pod koniec pierwszej rundy Amerykanka odważniej zaatakowała w stójce trafiając Jędrzejczyk.

Na początku drugiej rundy Rose trafiła Joannę rywalkę mocnym lewym. Jędrzejczyk odpowiadała lewym prostym, jednak wiele z ciosów Polki było nieskutecznych. W otwartych wymianach Rose była górą.

Jeden z szybkich ciosów Namajunas trafił Jędrzejczyk w oko. Polka chciała chwilowego przerwania walki, ale sędzia na to nie pozwolił.

Trzecia i czwarta runda była na wysokim tempie. Amerykanka polowała na jeden mocny cios a Jędrzejczyk korzystała z niskich kopnięć. Jędrzejczyk obiła lewą nogę Namajunas, przez co ta nie nie była już tak ruchliwa jak w pierwszej rundzie. Na próby ataków Namajunas Jędrzejczyk zareagowała uśmiechem.

Na początku piątej rundy Rose celnie i mocno trafiła Polkę rozbijając jej nos. Wymian zaczęło robić się więcej. Ze strony Amerykanki doszło do szczęki Jędrzejczyk kilka celnych ciosów podbródkowych. Polka odpowiadała prostymi i niskim kopnięciem, czasem kolanem.

Pod koniec pojedynku Amerykanka obaliła Polkę.

Sędziowie orzekli wygraną aktualnej posiadaczki tytułu Rose Namajunas przez jednogłośną decyzję sędziowską (49-46×3). Jędrzejczyk kręciła nosem słysząc werdykt.

Co dalej z karierą Jędrzejczyk w UFC? Na pewno ponowna próba walki o pas zajmie jej trochę więcej czasu niż do tej pory.

Źródła: mmanews.pl , sport.pl, mmarocks.pl